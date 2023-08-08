سقوط أجزاء من عقار قديم بجمرك الإسكندرية دون خسائر بشرية

انهارت أجزاء من عقار قديم، كائن في 34 شارع مصطفى عسل، خلف مستوصف ابن خلدون، منطقة المنشية التابعة لنطاق حي الجمرك في الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية، أو أضرار في العقارات المجاورة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات حي الجمرك، حول إشارة من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار أجزاء من سقف عقار قديم في الطريق العام.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، والإسعاف ومسئولي الحي، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار بناء قديم، وصادر له قرار هدم، فتم إخطار شركة الكهرباء لفصل التيار، وازالة الأجزاء الخطرة.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة المنشية، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة لإعمال شئونها.

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