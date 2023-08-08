قرارات جديدة من اتحاد الكرة لدعم الأندية الشعبية

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن اتخاذه خطوة جديدة لدعم الأندية الشعبية خلال الفترة القادمة، في ظل الأزمات المالية التي أثرت على نتائجها في الفترة الماضية.

وتعاني الأندية الشعبية من أزمات مالية قوية في الفترة الأخيرة، مما أدت إلى هبوط الكثير منها إلى الدرجتين الثالثة والرابعة في السنوات الماضية.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي، صادر اليوم الثلاثاء: «وأقر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه، مساء الإثنين، بـ إضافة شرط رعاية نادٍ شعبي لمدة 3 سنوات على الأقل لقبول أي نادٍ جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم».

وأضاف البيان: «تحصيل 1% من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية».