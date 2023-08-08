ما تزال حرائق الغابات العديدة في البرتغال، هي الشغل الشاغل لرجال الإطفاء والدفاع المدني وغيرهم من المتطوعين في أنحاء البلاد.

وتستعر أكبر الحرائق في منطقة أودميرا بجنوب غرب البلاد وليريا بوسط البلاد وفي سينفايس بشمال البرتغال اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة بوبليكو نقلا عن سلطات الدفاع المدني البرتغالي أن أكثر من ألف رجل إطفاء يكافحون الحرائق.

وفي منطقة أودميرا، تم إجلاء 1400 شخص من 19 قرية ونقلهم لأماكن آمنة. ووفقا للمسؤولين، تتواصل الحرائق في نحو 150 منطقة في البرتغال اليوم.

وأصيب الكثير من الأشخاص، معظمهم من العاملين في قطاع الطوارئ.

وساهمت درجات الحرارة المرتفعة، التي وصلت في بعض الأحيان لأكثر من 40 درجة مئوية، بالإضافة إلى الرياح القوية وطول موجة الجفاف، في ارتفاع خطورة اندلاع الحرائق.

ووفقا للأرقام الرسمية، سجلت البرتغال أكثر من 5600 حريق منذ بداية العام، آدت إلى القضاء على نحو 25 ألف هيكتار من الأراضي، أي ما يعادل نحو 35 ألف ملعب كرة قدم.

ومن ناحية أخرى، على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية من موجة حر أخرى في إسبانيا، لم يندلع سوى عدد قليل من الحرائق، اليوم الثلاثاء، جميعها تحت السيطرة.

ومن المتوقع أن تصل موجة الحر في إسبانيا لذروتها غدا الأربعاء.