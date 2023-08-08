حذر الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، من تمادي التجار في إساءة استخدام أزمة السجائر الأخيرة، موضحا أن القانون يعاقب الحبس، لا سيما أن السجائر سلعة مسعرة جبريا مثل رغيف الخبز والمنتجات البترولية البنزين والسولار والدواء؛ يمنع التلاعب في أسعارها.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الإثنين، أن أزمة ارتفاع أسعار السجائر على نحو مبالغ لا تخرج عن كونها «استغلال واضح وصريح»، لافتا إلى استغلال التجار مشكلة تأخر إنتاج بعض المصانع بضع من الأيام؛ لافتعال وخلق السوق السوداء.

وشدد على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية؛ بهدف منع إساءة استخدام الأزمة، قائلا: «سلع مثل السجائر والبنزين والدواء إذا بيعت بأكثر من سعرها؛ عقوبتها السجن الوجوبي، إذا أبلغ المستهلك عن تاجر سجائر فإنه يسجن وجوبيا في نفس اليوم؛ لأن هذا يدخل تحت إطار السوق سوداء، أما بقية السلع الأخرى سوق حر».

وأبدى الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية عدم رضاه عن سلوك التجار مؤخرا بشأن المبالغة في ارتفاع، موضحا أن القانون يشترط على المحال التجارية إعلان السعر على جميع المنتجات بما في ذلك السلع الغذائية، معقبا: «للأسف حاليا أسعار السوبر ماركت الكبرى، أرخص من المحال الصغيرة؛ بسبب ارتفاع القدرة الشرائية والتفاوضية وقدرتهم على تخفيض الأسعار مقارنة بالآخرين».

وأشار إلى توصل الحكومة المصرية مع نظيرتها في تركيا؛ على إنشاء بنك الزراعة التركي في مصر -أكبر البنوك التركية- وذلك على هامش زيارة وزير التجارة والصناعة إلى أنقرة منذ أيام، كاشفا عن توصل الدولتين إلى طرح مبدئي يقضي بموجبه التعامل بالعملات المحلية بين البلدين؛ بهدف تعظيم حجم التبادل التجاري.

ولفت إلى إشادة الجانب التركي بالنقلة الإيجابية التي شهدتها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، معقبا: «تعليقهم كان على النقلة النوعية التي حدثت منذ رئاسة الرئيس المجلس الأعلى للاستثمار ومنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين، وسياسية ملكية الدولة أمام القطاع الخاص، والمساواة بين جهات الحكومة والقطاع الخاص».