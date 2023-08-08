عقار لإنقاص الوزن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أثبت دراسة علمية جديدة، أجريت على العقار الطبي "ويجوفي"، الذي يستخدم لعلاج السمنة، أنه يقلل من خطر حدوث الإصابة الخطيرة المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية، بنسبة 20% لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ولديهم تاريخ من أمراض القلب.

وقالت شركة نوفو نورديسك الدنماركية المنتجة للعقار، في بيان، إن الدراسة أظهرت أن الحقن الأسبوعي بعقارها "ويجوفي" لعلاج السمنة له فائدة طبية واضحة في تقليل خطر حدوث إصابة خطيرة متعلقة بالقلب والأوعية الدموية.

ولفتت إلى أن الدراسة، التي أطلق عليها اسم (سيليكت)، شملت 17500 مريض أعمارهم 45 عاما أو أكثر ليس لديهم تاريخ من الإصابة بمرض السكري، وبدأت منذ ما يقرب من خمس سنوات لتختبر ما إذا كان للحقن الأسبوعي فائدة طبية فجاءت النتيجة أفضل بكثير من التوقعات.

وذكر مارتن هولست لانج نائب الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة، في تصريحات، أن نتائج التجربة المهمة تظهر أن لدى العقار القدرة على تغيير طريقة التعامل مع السمنة ومعالجتها، ولذا فهي تتوقع تقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية على الحقن الأسبوعي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا العام، ومشيرا إلى أن نتائج التجربة ستعرض بالتفصيل في مؤتمر علمي في وقت لاحق من العام.

وأحدث العقار ذو الشعبية المتزايدة، تحولا في سوق عقاقير إنقاص الوزن منذ إطلاقه في الولايات المتحدة في يونيو 2021 بعد أن جذب انتباه المرضى والمستثمرين والمشاهير في جميع أنحاء العالم، حيث يجعل الحقن المرضى يشعرون بالشبع لفترة أطول ويؤدي إلى فقدان الوزن بنسبة 15% في المتوسط عندما يقترن بتغيير النظام الغذائي وممارسة الرياضة.