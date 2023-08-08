نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، عدة أعمال رصف طرق بالقرى التابعة للمركز وشوارع المدينة بالمحافظة، وذلك بتكلفة تخطت الـ3 ملايين جنيه.

وقال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، إنه تم أعمال إعادة الرصف بشارع مدرسة الزراعة من تقاطع شارع البساتين، حتى مدرسة الزراعة شرقًا بطول 700 متر، ضمن خطة العام الحالي.

كما تم الانتهاء من إعادة رصف شارع غرب البلد من الصيانة حتى مبنى السلخانة القديمة، وشارع مسجد حمزة حتى تقاطع شارع الأمل، وإعادة رصف شارع الثورة من منطقة آل حسوب حتى مبنى التأمينات الاجتماعية بطول 2 كيلو، و250 مترًا.

وأضاف أنه تم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة، كما دعا العاملين على الرصف لوضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال الرصف، وتذليلها فورا لتسهيل الحركة المرورية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمركز.