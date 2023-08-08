شركات الطيران العالمية تعود إلى مستويات ما قبل كورونا في شهر يونيو

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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن شركات الطيران حققت في شهر يونيو نموا بنسبة 31% في حركة الركاب على أساس سنوي.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن العمليات العالمية في النصف الأول من العام ارتفعت بنسبة 47.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 .

وتابع: "على المستوى العالمي، وصلت الحركة الجوية الآن إلى 94.2% من مستويات ما قبل كوفيد".

وقال إن الطائرات كانت ممتلئة بشكل خاص في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعا بنسبة 14% بينما سجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية ارتفاعا بنسبة 23.3%.

وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموا بنسبة 128.1% في عدد الكيلومترات التي قطعها الركاب في يونيو الماضي مقارنة بيونيو 2022.