استقبال أسطوري لـ مبابي في ريال مدريد

وعد أسطورة ريال مدريد، بالذهاب بنفسه لاستقبال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في المطار، حال انتقاله إلى الفريق الملكي هذا الصيف.

وقال خورخي فالدانو أسطورة الميرنجي "أتمنى رؤية النجم الفرنسي كيليان مبابي بقميص ريال مدريد في الموسم الجديد".

وأضاف في تصريحات من باراجواي "رغم أن البعض مستاء من كيليان مبابي، لكن لا يوجد أي مبرر للقلق".

ويشعر الكثير من جماهير لريال مدريد بالاستياء من المهاجم الفرنسي، بسبب عدم حسم اللاعب لمسألة انتقاله للملكي من عدمها، على الرغم من أنه أبلغ ناديه باريس سان جيرمان بأنه لن يمدد عقده.

وأشار فالدانو إلى أنه لا يعرف ما إذا كان مبابي سينتقل في النهاية للنادي الملكي أم لا، لكنه تمنى أن يحدث الأمر.