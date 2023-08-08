وكالة الفضاء الأسترالية: الضوء المرصود فوق ملبورن صاروخ روسي على الأرجح

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قالت وكالة الفضاء الأسترالية، اليوم الثلاثاء، إن ضوءا تم رصده فوق سماء ملبورن ليل الاثنين يعتقد أنه جزء من صاروخ روسي من طراز "سويوز -2" كان عائدا إلى الغلاف الجوي للأرض.

وأضافت الوكالة: "لقد قررنا أن ومضات الضوء التي شوهدت عبر سماء ملبورن ليلا كانت على الأرجح بقايا صاروخ روسي من طراز سويوز 2 عاد إلى الغلاف الجوي للأرض".

وتابعت: "تم الإخطار بهذا الإطلاق وتم التخطيط لإعادة دخول بقايا الصاروخ إلى الغلاف الجوي بأمان إلى المحيط قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لتسمانيا".

ومضت الوكالة تقول إنها ستواصل مراقبة "نتائج هذه العودة مع شركائنا الحكوميين".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود في أنحاء ولاية فيكتوريا بجنوب شرق البلاد أنهم رأوا الضوء الساطع وسمعوا ضجيجا عاليا.