أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الهدف من توطين القطارات والنقل توفير الدولار، موضحًا أن الوحدات المتحرك للقطارات السريعة بلغت تكلفتها أكثر من 7.5 مليار دولار، وحال صناعتها في مصر ستوفر ما يقرب من 6 مليار دولار.

وقال كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن كل مدخلات النقل سيتم تصنيعها في مصر، وستوفر ملايين فرص العمل، كما أن ألستوم الفرنسية حصلت على أراضي ببرج العرب بمساحة تصل إلى 40 فدان.

وأضاف أن رئيس شركة ألستون الفرنسية وعد الرئيس السيسي يإقامة مجمع مصانع في مصر لإنتاج احتياجات السكك الحديدية، بجانب إنشاء مصنعين لإنتاج الوحدات المحركة.

وتابع كامل الوزير: تم الموافقة على إقامة مصنع في منطقة كوم أبو راضي لتصنيع الوحدات المتحركة ومكونتها، كما أن الرئيس وجه بالاعتماد على القطاع الخاص.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي ليس له علاقة بخطة الدولة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تستورد قبضان السكك الحديدية من الصين وإيطاليا بقيمة 100 مليون دولار سنويا.

ولفت إلى أن الدولة ستنشأ مصانع جديدة للحديد جديدة، ولإنتاج القبضان السكك الحديدية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على توطين صناعة النقل، كما أن هناك أكثر من 20 مليون مواطن يستفيدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مشروعات النقل.

وأكد أن الدولة أنشأت أول مصنع لإنتاج السكك الحديدية بمشاركة القطاع الخاص، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.