الأمن اللبناني: تراجع كبير في معدل الجريمة خلال 7 أشهر

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي في لبنان، تراجع معدل الجريمة في البلاد بشكل ملحوظ خلال الشهور السبعة الماضية.

وقال المديرية في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الثلاثاء، إن جرائم القتل والنشل وسرقة وسلب السيّارات تراجعت بشكل ملحوظ خلال أول سبعة أشهر من عام 2023، مُقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام الماضي.

وأشارت إلى توقيف 7435 شخصًا خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن الجريمة شهدت تراجعًا في شهر يوليو الماضي عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 36%.

وأكدت المديرية أنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، فإن عناصرها على أهبّة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللّبنانيين والسيّاح والمقيمين على مختلف الأراضي اللّبنانية، وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنيّة.