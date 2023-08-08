 الأمن اللبناني: تراجع كبير في معدل الجريمة خلال 7 أشهر - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 أغسطس 2023 12:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟




النتـائـج تصويت

الأمن اللبناني: تراجع كبير في معدل الجريمة خلال 7 أشهر

بيروت (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 11:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 11:27 ص

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي في لبنان، تراجع معدل الجريمة في البلاد بشكل ملحوظ خلال الشهور السبعة الماضية.

وقال المديرية في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الثلاثاء، إن جرائم القتل والنشل وسرقة وسلب السيّارات تراجعت بشكل ملحوظ خلال أول سبعة أشهر من عام 2023، مُقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام الماضي.

وأشارت إلى توقيف 7435 شخصًا خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن الجريمة شهدت تراجعًا في شهر يوليو الماضي عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 36%.

وأكدت المديرية أنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، فإن عناصرها على أهبّة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللّبنانيين والسيّاح والمقيمين على مختلف الأراضي اللّبنانية، وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنيّة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك