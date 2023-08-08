الرئيس السيسي: أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة شملت المنطقة المحيطة

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة شملت المنطقة المحيطة به بجانب الضريح الكريم.

وأضاف خلال افتتاحه مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم، اليوم الثلاثاء: «ربنا يعيننا إننا نكمل ما بدأناه ويتقبل منا اللي إحنا بنعمله ويعيننا عليه».

وعبر الرئيس السيسي، عن سعادته بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، افتتاح المسجد وكذا لزيارته لمصر.

وحرص الرئيس، على توجيه الشكر باسمه واسم كل المصريين والمسلمين أيضا لسلطان طائفة البهرة، على المساهمات الجيدة التي دائما ما تكون عنوانا للمودة والمحبة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، افتتح الرئيس السيسي، مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم.

وتفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة، كما أدى الصلاة فيه.