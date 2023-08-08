القبض على 11 متهما بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة شقة في أكتوبر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 11 متهما بانتحال صفة رجال شرطة، وسرقة شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شخصن، بحضور عدد من الأشخاص لمسكنه وادعوا أنهم رجال شرطة، وفتشوا مسكنه.

ثم اكتشف استيلائهم على "مبالغ مالية، ومشغولات ذهبية"، وحقيبة بداخلها "أوراق ومستندات خاصة به، و15 هاتفا محمولا، و4 أجهزة "لاب توب".

وشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 11 شخصا لـ6 منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهم وبحوزتهم المسروقات، وسيارتين، وطبنجتين "صوت" المستخدمتين في الواقعة، وبعض الطلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.