أردوغان يتعهد بخفض معدل التضخم في تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، إن حكومته ستخفض معدل التضخم للمستهلكين إلى مستويات من رقم أحادي، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

جدير بالذكر أن مستوى التضخم ارتفع في تركيا، إلى 8ر47 % في شهر يوليو، بسبب الزيادات الضريبية وضعف العملة المحلية (الليرة).

كانت بلومبرج قد أشارت إلى أن تركيا فرضت سلسلة زيادات في الضرائب خلال الشهر الماضي لمعالجة العجز الكبير في الميزانية والذي تضخم نتيجة المنح والمزايا التي قدمتها الحكومة للمواطنين خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي، إلى جانب تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا.

وتضمنت إجراءات خفض عجز الميزانية زيادة الضريبة على الوقود بواقع ثلاثة أمثال.

من ناحيته، عدل البنك المركزي التركي مؤخرا توقعاته للتضخم حيث يتوقع وصول معدل التضخم إلى 58% بنهاية العام الحالي، مقابل 3ر22% في نهاية العام الماضي. وأشارت البنك إلى زيادة الجمارك كأحد أسباب ارتفاع توقعات التضخم.