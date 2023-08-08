اقتراب إعصار جديد من البر الرئيسي لليابان

قالت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان، اليوم الثلاثاء، إن الإعصار السابع هذا الموسم قد تشكل الآن وقد يقترب من جزيرة هونشو الرئيسية في غضون الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن هيئة الأرصاد القول اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد إعصار "لان" قرب جزيرة ميناميتوري ظهر اليوم، مع ضغط جوي بلغت قوته 998 هيكتوباسكال في المركز، ورياح بسرعة 90 كيلومترا في الساعة.

وخلال الأسبوع الماضي ضرب إعصار خانون محافظة جزيرة أوكيناوا بأقصى جنوب البلاد، الأمر الذي تسبب في وفاة شخص وإصابة العشرات، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وتوقعت الهيئة هبوب رياح شديدة وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من جزيرة كيوشو الرئيسية بجنوب غرب اليابان اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء.