في فقرة إنسانية خاصة استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي أسرة مصرية عاشت تجربة السنة وصعبة جدا بفقدان ٣ من أبنائها بنفس الطريقة ونفس المرض، والمفاجاة هي أن الابن الرابع أيضا مصاب بنفس المرض وسط رعب من الأسرة.



وقال الأب والأم :" نحن متزوجان منذ ٢٥ عاما وكنا نعيش في حالة سعادة ورضا ، ولكن إرادة الله أن يصاب الأولاد بضمور في المخ وهي حالة مرضية صعبة تأتي في مراحل متقدمة، حيث توفي أولادي الثلاثة، الأول في سن ١٣ سنة والثاني ٨ سنين والثالث بعده بفترة قليلة، ولم يتبق إلا ابني الأخير ومصاب بنفس المرض".



وقالت الأم :" الابن حالته الصحية جيدة ولا توجد صلة قرابة مع زوجي واولادي يصابوا بالمرض على سن متقدمة فابني عامر توفي ولديه ١١ عاما".



وقال الأب: ذهبنا إلى العديد من الأطباء واكشتفنا الحالة، والجميع يقول حالة وراثية وأجرينا عملية ناجحة ولكن الأطباء قالوا نجحت العملية للطفل الأخير "شهاب" إلا أن هناك مشكلة في الغدد، وظروفنا المالية صعبة.