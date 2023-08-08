ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 4.3%، خلال شهر مايو الماضي، لتبلغ 3.74 مليار دولار، مقابل 3.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وبحسب النشرة، انخفضت قيمة الصادرات المصرية خلال مايو الماضي، بنسبة 20.9% لتسجل 3.38 مليار دولار، مقابل 4.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وذلك بفضل انخفاض قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7%، والبترول الخام 54.5%، ومنتجات البترول 41.7%، وأسمدة 72.4%.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها الفواكه الطازجة بنسبة 59.1%، ملابس جاهزة 6.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 70.8%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد 56.1 %.

ووفق للنشرة، انخفضت قيمة الواردات في مايو الماضي، بنسبة 9.4%، حيث بلغت 7.12 مليار دولار، مقابل 7.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها منتجات البترول بنسبة 19.8%، ومواد أولية من حديد أو صلب 29.2%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 24.3%، لدائن بأشكالها الأولية 24.8%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 14.2%، ذرة 46.4%، قمح 92.5 %، الغاز الطبيعي 21.3%.