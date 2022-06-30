نائب الرئيس التركي: نسعى لخفض معدل التضخم بصورة كبيرة خلال عام 2026

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قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، إن تركيا تسعى لخفض معدل التضخم بصورة كبيرة خلال عام 2026، حسبما نقلت عنه صحيفة حرييت التركية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن يلماز قال "وجهة نظرنا هي تسجيل معدل تضخم يتألف من رقم واحد" خلال عام 2026 في البرنامج متوسط المدى.

وأضاف أنه من المرجح نشر البرنامج متوسط المدى خلال أول عشرة أيام من شهر سبتمبر المقبل.

وقال: "سوف نشكل البرنامج متوسط المدى وفقا لتوقعاتنا وأولوياتنا في القطاعات المختلفة".

وأشار إلى أن البرنامج سوف يشمل تفاصيل بشأن إطار السياسة النقدية والسياسة المالية والميزانية.

وأوضح يلماز أنه سوف يلتقى بقطاع التمويل في إسطنبول الجمعة المقبلة.

وكان البنك المركزي التركي قد عدل توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم خلال العام لتصبح 58% بعدما توقع أن يبلغ 22.3% سابقا.

وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع لنحو 48% في تركيا خلال يوليو الماضي.