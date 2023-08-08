كوريا الجنوبية تبدأ إجلاء عشرات الآلاف من أكبر مخيم كشفي بالعالم لاقتراب إعصار خانون

بدأت كوريا الجنوبية إجلاء عشرات الآلاف من الشباب من أكبر مخيم كشفي في العالم، بسبب اقتراب الإعصار الاستوائي "خانون" من البلاد.

وكان من المقرر في البداية أن يستمر المعسكر الكشفي العالمي على الساحل الغربي لكوريا الجنوبية حتى 12 من أغسطس الجاري، إلا أن المخاوف بسبب تأثير الإعصار "خانون" غيرت الخطة.

وتمت الاستعانة بأكثر من 1000 حافلة لنقل نحو 37 ألف مشارك في المعسكر إلى العاصمة سول ومناطق أخرى من البلاد، بحسب ما قالته محطات إذاعية كورية جنوبية اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يقيم المشاركون في المعسكر بفنادق ومهاجع للطلبة ومراكز تدريب، على نفقة الحكومة الكورية الجنوبية.

وأفادت الوحدة الألمانية بأن مشاركيها، الذين يبلغ عددهم 2200، سيبقون في سول والمنطقة المحيطة بها حتى عودتهم إلى بلادهم.

وقال المتحدث باسم فرقة الكشافة الألمانية نيكلاس كونيج، إن الجميع "يشعرون بحزن شديد" بسبب تفكيك الخيام في سايمانجوم، وهي منطقة ساحلية على البحر الأصفر.

وكان من المفترض أن يشمل البرنامج إقامة العديد من الأنشطة في المناطق المفتوحة مثل الرياضات المائية وغيرها.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك، القول إن عملية الإجلاء هي مجرد إجراء احترازي.

وقال هان خلال اجتماع للحكومة إن عملية الإجلاء "ليست تعليقا للمعسكر الكشفي وإنما استراتيجية نشطة لإدارة الأزمة لضمان سلامة جميع المشاركين".

ووفقا للمنظمين، سيستمر المخيم الكشفي العالمي ببرنامج معدل جزئيًا للوفود الوطنية وحفل ختامي يوم الجمعة في أحد الملاعب في سول. ولم تتضح بعد فقرات البرنامج التي ستقام كل منها على حدة.

يذكر أن الإعصار القوي يتحرك حاليا شمالا صوب شبه الجزيرة الكورية وقد يصل إلى اليابسة بعد غد الخميس، وفقا لهيئة الأرصاد الكورية.

ومن المتوقع هبوب رياح قوة وهطول أمطار غزيرة.

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