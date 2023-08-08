حزب الخضر يعارض اقتراح وزيرة الداخلية الألمانية بترحيل أقارب العشائر الإجرامية

رفضت قيادة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر اقتراح وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بوضع لائحة يمكن بموجبها ترحيل أقارب مشتبه بهم من العشائر الإجرامية حتى لو لم تتم إدانتهم.

وقالت المديرة التنفيذية للشؤون البرلمانية للحزب، إيرينه ميهاليك، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "لقد وافق الائتلاف الحاكم على إصلاح ممارسة الترحيل وجعلها أكثر فعالية.. نتوقع مقترحات محددة وموثوقة من وزيرة الداخلية المسئولة عن هذا الأمر.. الأمر المحسوم بالنسبة لنا أن اللوائح الخارجة عن سيادة القانون لن تكون محل نقاش مطلقا. وينطبق هذا أيضا على الإجراءات التي تعامل أقارب غير مدانين لمجرمين بنفس الطريقة التي تعامل بها مجرمين".

وتنص ورقة مناقشة طرحتها وزارة الداخلية على أن الترحيل يجب أن يكون ممكنا بالفعل إذا كانت الحقائق تبرر الاستنتاج بأن شخصا ما كان أو لا يزال جزءا من منظمة إجرامية. وأوضح متحدث باسم الوزارة أمس الاثنين أن الترحيل وفقا لهذه اللائحة يتطلب ارتباطا واضحا بأنشطة إجرامية وأن الانتماء العائلي للعشيرة وحده لا يكفي.