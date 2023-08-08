تسلا للسيارات الكهربائية تعين مديرا ماليا جديدا

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أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا اختيار فايبهاف تانيجا كمدير مالي جديد بالإضافة إلى عمله كمدير لإدارة المحاسبة، خلفا للمدير المالي الحالي زاكاري كيركورن الذي أعلنت الشركة تقاعده.

ويعمل تانيجا كمدير للمحاسبة في الشركة منذ مارس 2019.

كما عمل تانيجا في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز للمراجعة المحاسبية في كل من الهند والولايات المتحدة خلال الفترة من يوليو 1999 حتى مارس 2016.

وأعلنت الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك في بيان رسمي أمس الاثنين قرار تقاعد كيركورن .

في الوقت نفسه سيظل كيركورن في الشركة حتى نهاية العام الحالي "لدعم انتقال سلس للمنصب".

وجاء تقاعد كيركورن بعد 13 عاما من العمل في الشركة، أمضى السنوات الأربع الأخيرة منها كمدير مالي لها.