اليابان تمتنع عن تأكيد تقرير يفيد بهجوم إلكترونى صيني كبير عليها

امتنعت الحكومة اليابانية عن تأكيد تعرضها لهجوم إلكترونى، تسبب في تسريب معلومات، وذلك بعد تقرير من صحيفة واشنطن بوست يفيد بأن الصين اخترقت شبكات الدفاع الحساسة في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الدفاعي ياسوكازو هامادا قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء،ردا على سؤال بشأن التقرير، إن اليابان لا تعلق على الهجمات الإلكترونية الفردية وكيفية التعامل معها.

وقال هامادا "لن أعلق على التفاصيل نظرا لطبيعة الأمر".

وكانت وكالة الأمن القومي الأمريكية قد اكتشفت في خريف عام 2020 أن جيش التحرير الشعبى الصيني كان يصل إلى أنظمة الكمبيوتر الدفاعية الأكثر حساسية في اليابان، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.