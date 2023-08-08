سلطت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الضوء على طرح الحزب الجمهوري إمكانية مساءلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متساءلة عما إذا كان ذلك ما يريد الناخبون سماعه.

واستعرضت الوكالة الأمريكية موقف بيل مهلم، الذي كان أحد أشد داعمي الجمهوري جون ماكين خلال حملته الرئاسية لعام 2008، لكنه شعر بالاستياء من الحزب فى ظل الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يسعى الآن للعودة إلى البيت الأبيض.

وأوضحت أن التهديد بإجراء تحقيق مساءلة يقوده الجمهوريون بشأن مصادر تمويل عائلة الرئيس جو بايدن وتحقيقات مجلس النواب بشأن نجله هانتر، تركت مهلم في حالة سخط وغضب، حيث أصبح سياسياً مستقلاً.

وقال مهلم: "الأمر كله يتعلق بسياسات الانتقام للحفاظ على انخراط قاعدة ترامب" في انتخابات 2024.

ورأت "أسوشيتد برس" أن هذه المشاعر تعكس المخاطرة التي يقدم عليها الجمهوريون بينما يفكرون في المضي قدما في تحقيق المساءلة ضد بايدن، مشيرة إلى أن هذا الحديث يسعد بعض الجمهوريين الذي يتوقون للانتقام بعد سلسلة من لوائح الاتهام ضد ترامب خلال الشهور الأخيرة، بما في ذلك دعويين فيدراليين تتهمه بحيازة وثائق سرية والعمل على قلب نتائج انتخابات 2020.

لكن بالنسبة إلى العديد من أولئك الذين هم خارج قاعدة الحزب الجمهوري، فإن الأمر ليس مثيراً للاهتمام.

وبحسب "أسوشيتد برس"، يعتبر الأمر محفوفاً بالمخاطر على نحو خاص للحزب في كاليفورنيا، حيث يشغل خمسة جمهوريين دوائر ذات ميول ديمقراطية فاز فيها بايدن عام 2020. ويمكن لتلك الدوائر وحدها مساعدة الديمقراطيين في استعادة أغلبية مجلس النواب العام المقبل.

وفي شمال لوس أنجلوس، سيحتاج النائب الجمهوري مايك جارسيا للتغلب على أفضلية تسجيل للديمقراطيين بنحو 13 نقطة للحصول على فترة رابعة وليظل النائب الجمهوري الوحيد في مقاطعة لوس أنجلوس ذات الأغلبية الديمقراطية إلى حد كبير.

وقال مهلم إنه لن يدعم جارسيا وذلك جزئياً لأن عضو الكونجرس انضم إلى الجمهوريين في مجلس النواب الذين حاولوا رفض الأصوات الانتخابية من أريزونا وبنسلفانيا بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

لكن في الكونجرس الذي غالباً ما يتعثر بسبب الانقسام الحزبي، تساوره شكوك بشأن الديمقراطيين أيضاً. وقال: "حزب مجنون"، في إشارة إلى الجمهوريين، و"الآخر أقل جنوناً قليلاً" في إشارة للديمقراطيين

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن التداعيات السياسية من تحقيق المساءلة قد يتبين أنها غير متوقعة.

وطرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الذي يدرك جيداً التحديات التي يواجهها حزبه في كاليفورنيا، تلك الفكرة، لكنه وقادة جمهوريون آخرون لم يلمحوا إلى جدول زمني للتحرك.

وبحسب الوكالة الأمريكية، قد يتأثر موسم الانتخابات بقضايا أخرى، بما في ذلك مشاغل بشأن التضخم وارتفاع أسعار الغاز.

وأشادت الناخبة الجمهورية ديان هاميلتون، التي تعمل بمبيعات البرمجيات، بالتحقيقات. وقالت إنها لطالما كانت متشككة في معاملات هانتر بايدن المالية والتجارية.

وفي سانتا كلاريتا، إحدى مدن مقاطعة لوس أنجلوس، قالت بوني أونتاران إن مجلس النواب يجب أن يناقش الارتفاع الهائل في أسعار الإيجارات والمنازل وتقليص تكلفة المعيشة، وليس التركيز على عائلة بايدن.

وأكد العضو الجمهوري السابق بالكونجرس دوج أوسي على أهمية القضايا المالية، قائلا إن المرشحين الجمهوريين بحاجة إلى التمسك بما تتحدث عنه العائلات على طاولات الطعام.

وقال أوسي إنه عندما ذهب الجمهوريون إلى المقاطعات المتأرجحة عام 2022، "لم يكونوا يتحدثون عن تحقيق هانتر بايدن أو مساءلة جو بايدن. كانوا يتحدثون عن مساءل الخبز والزبد، وهذا حيث يتحدث الناخبون حسب اعتقادي. لماذا تذهب وتتحدث عن شيء آخر؟".

وقال الناخب المستقل هاملتون جرير، وهو أب لطفلين، إنه يتجنب عن قصد الأخبار السياسية حتى لا يتشتت انتباهه عن أداء وظيفته في التسويق.

وأضاف أنه "ليس لديه فكرة" عما تدور عليه تحقيقات هانتر بايدن. ويشعر بقلق

من مسألة التضخم، ويتوقع أن يتحول انتباهه إلى السياسة عندما تقترب الانتخابات.