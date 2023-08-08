سمير فرج: لو أُنشئت «بن غوريون» الإسرائيلية لتسببت في ضرب قناة السويس

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن قناة السويس عمرها 146 عامًا، وتوصل ثلاث قارات، موضحًا أن مصر خسرت 150 ألف مصري بسبب القناة.

وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن القناة الجديدة أجهضت الحلم الإسرائيلي والرغبة في إنشاء قناة «بن غوريون» الإسرائيلية، منوهًا أنه لو أُنشئت هذه القناة لتسببت في ضرب قناة السويس وتراجع الدخل الذي تُدره للدولة المصرية.

ولفت إلى أن مصر قلب العالم، لذلك أنشأت موانئ «السخنة، العريش، بورسعيد، الإسكندرية»، من أجل إقامة مركز إقليمي في تجارة الحاويات، مبينًا أن ميناء بورسعيد واحد من أفضل الموانئ في العالم، والذي يحل المرتبة العاشرة عالميا، كما يستوعب نحو 15 مليون حاوية.

وعقب: «كل دا في 6 ست سنين دا أنت جبار»- في إشارة منه للرئيس السيسي وتوجيهاته المتعددة في مجالات كثيرة.

وأشار إلى الأرباح التي حققتها قناة السويس الجديدة، والتي رفعت عوائد القناة إلى 9.4 مليارات دولار، منوهًا أن طلب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 1965 الحصول على قرض من البنك الدولي؛ لإنشاء قناة السويس الجديدة وقُوبل بالرفض، ولكن بعد عقود طويلة تم إنشاؤها بأموال المصريين.