إثيوبيا وجنوب السودان تبحثان قضايا الأمن والسلام الإقليميين

استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، رئيس جنوب السودان، سلفا كير، الذي وصل إلى أديس أبابا اليوم الإثنين في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا.

وأجرى أبي، مباحثات مع سلفا كير، تناولا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات التجارة وتطوير البنية التحتية، فضلا عن مناقشة قضايا السلام والأمن الإقليميين، حسب مكتب رئيس الوزراء.

واكد رئيس الوزراء، عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي، حرص إثيوبيا على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة، في إطار المصالح المشتركة لدول المنطقة،بحسب وكالة فانا الإثيوبية للأنباء.

كان الرئيس سلفا كير وصل مع الوفد المرافق له صباح اليوم الاثنين إلى أديس أبابا في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا لإثيوبيا.

وتاتي زيارة سلفا كير بعد إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في ولاية أمهرة بشرق البلاد، والتي تشهد صراعا بين القوات الحكومية ومتمردين.