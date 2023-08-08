دي بروين ينتقد قاعدة احتساب الوقت الضائع في المباريات

حذر كيفين دي بروين قائد منتخب بلجيكا وصانع لعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، من أن النهج الجديد لإضافة الوقت "لا معنى له"، وأن اللاعبين المرهقين بالفعل يواجهون ما يصل إلى 25 دقيقة لعب إضافية في بعض المباريات.

وجرى توجيه المسابقات حول العالم باحتساب الوقت الضائع بسبب التوقفات بشكل أكثر دقة هذا الموسم، بما في ذلك احتفالات اللاعبين بالأهداف والأوقات الضائعة خلال عملية مراجعة تقنية الفيديو (فار).

وسجل ارسنال هدف التعادل في الدقيقة 11 من أصل 13 دقيقة وقت بدل ضائع احتسبت خلال مباراته أمام مانشستر سيتي، مساء الأحد الماضي، في كأس الدرع الخيري، قبل أن يحسم الفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية.

وقال دي بروين: "تحدثنا إلى لاعبي آرسنال وحتى الحكام (حول هذا الموضوع)، إنهم لا يريدون حتى القيام بذلك ، لكنها القاعدة الجديدة".

وأضاف: "مباراة مثل مباراة اليوم (أمس) حتى الشوط الأول شهدت ثلاث دقائق إضافية ، يمكنك فقط تخمين ما سيحدث إذا واجهت فريقًا أضعف ، واستمر في إهدار الوقت طوال الوقت".

وأشار: "لقد لعبنا من 12 إلى 13 دقيقة وقت بدل ضائع، أستطيع أن أرى المباريات تستمر بين 20 و25 دقيقة إضافية، أعتقد أن هذا سيتغير في غضون شهر إلى شهرين ، لكن هذه هي المباراة الأولى".

وختم النجم البلجيكي بالقول: "أعتقد أننا إذا واجهنا إشبيلية في أولمبياكوس (في كأس السوبر الأوروبي) يوم الأربعاء (16 أغسطس) ولدينا بين 15 إلى 20 دقيقة لعب إضافية ثم نلعب يوم السبت مرة أخرى (أمام نيوكاسل) فسيكون هذا أشبه بشوطين إضافيين".