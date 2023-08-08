ورشة حول مبادئ السيناريو في مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية

ينظم مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية، ورشة في مبادئ السيناريو يقدمها د. نادر رفاعي، الساعة السابعة مساء غد الأربعاء، ضمن نشاط مركز التابع لصندوق التنمية الثقافية خلال الإجازة الصيفية.

وتشمل الورشة مبادئ عامة للسيناريو (الفكرة ـ الملخص ـ المعالجة ـ شكل السيناريو)، والبناء الدرامي في الفيلم السينمائي، ورسم الشخصيات في الفيلم السينمائي، وتقنيات الحوار السينمائي، وعلاقة السيناريست بباقي عناصر الفيلم، ودور المكان في السيناريو السينمائي.

جدير بالذكر أن نادر رفاعي رئيس قسم النقد السينمائي بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية، ونشرت له العديد من المقالات النقدية في عدد من الصحف المصرية والعربية منها: "الأهرام، والقاهرة، والدستور، وبغداد، والفنون".

وأشرف على مجموعة من الورش السينمائية المتخصصة في عدد من الأماكن الثقافية، وشارك في كتابة بعض الأفلام القصيرة والوثائقية منها: "عيون الحرية شارع الموت" الذي حصل على جائزة الحريات بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2013، و"أنا مخرج الفيلم" الذي حصل على جائزة أفضل فيلم قصير بالمهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون 2014.