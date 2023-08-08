اتحاد الكرة يكشف عن شكل مسابقة دوري المحترفين في الموسم القادم

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعا مساء الإثنين، تم خلاله مناقشة العديد من البنود والملفات على رأسها شكل مسابقة دوري القسمين الثاني و الثالث في الموسم الجديد 2023 - 2024.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي: «ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشئون القانونية للاتحاد، بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني و الثالث، وأفادت مذكرة الشئون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ،وسوف يتم إخطار الجهة الإدارية بذات التقرير».

وأضاف البيان: «وافق المجلس على إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولى " 20 ناديا " و المجموعات الثلاث الباقية " 56 ناديا "».

وأتم البيان: «اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم».