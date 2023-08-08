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اتحاد الكرة يكشف عن شكل مسابقة دوري المحترفين في الموسم القادم

كريم صلاح
نشر في: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 12:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 1:15 ص

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعا مساء الإثنين، تم خلاله مناقشة العديد من البنود والملفات على رأسها شكل مسابقة دوري القسمين الثاني و الثالث في الموسم الجديد 2023 - 2024.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي: «ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشئون القانونية للاتحاد، بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني و الثالث، وأفادت مذكرة الشئون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ،وسوف يتم إخطار الجهة الإدارية بذات التقرير».

وأضاف البيان: «وافق المجلس على إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولى " 20 ناديا " و المجموعات الثلاث الباقية " 56 ناديا "».

وأتم البيان: «اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم».


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