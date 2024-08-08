الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات وزير إسرائيلي بشأن تجويع سكان غزة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، تصريحات وزير المالية في حكومة الكيان الصهيوني بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال دخلت مرحلة العزلة والرفض الدولي، جراء سياساتها العدوانية، وتجاهلها لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأضاف نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة، في تصريحات اليوم، أن تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم، بالإضافة إلى قرار الخارجية الإسرائيلية بوضع عقبات للبعثة النرويجية المعتمدة لدى فلسطين، كلها تصرفات استفزازية تتحدى فيها دولة الاحتلال العالم، داعيا لتدخل دولي من جميع دول العالم لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه، واحترام الشرعية الدولية وقراراتها، بحسب تعبيره.

وقال إن هذه التصريحات بمثابة جريمة حرب يجب أن يحاسب عليها قادة الاحتلال، الذين يرتكبون المجازر الدموية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، "بدعم الولايات المتحدة الأمريكية التي تتفاخر بدعم هذا الاحتلال وحمايته من العقاب والمحاسبة".

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الوقت قد حان لإجبار دولة الاحتلال على وقف العدوان بشكل فوري، والامتثال للقانون الدولي، والاعتراف بدولة فلسطين حفاظا على حل الدولتين.