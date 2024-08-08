زلزالان يضربان جنوب اليابان ومخاوف من حدوث تسونامي

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ضرب زلزالان بقوة 6,9 و7,1 درجات توالياً قبالة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان الخميس، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه لا تهديد فورياً بحدوث تسونامي بسبب الزلزالين، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

من جهتها، أصدرت اليابان، صباح اليوم الخميس، تحذيرا من تسونامي بعد وقوع زلزال في المنطقة الجنوبية بدرجة 6.9.

كما ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر جزيرة كيوشو اليابانية في الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس، حسبما ذكر مركز «جي إف زد» الألماني لأبحاث علوم الأرض.

وبشكل مبدئي، تم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 10 كم، عند التقاء دائرة عرض 31.75 درجة شمالا وخط طول 131.61 درجة شرقا.