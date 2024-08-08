الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف في ختام تعاملات اليوم، بسحب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأنهى المؤشر ستوكس 600، التداول على ارتفاع بنسبة 0.1% بعد تراجع حاد لأسهم شركات التكنولوجيا في وقت سابق اليوم، أدى إلى انخفاض المؤشر الأوروبي بأكثر من واحد بالمئة.

وصعد سهم أكبر شركة في أوروبا قياسا بالقيمة السوقية، نوفو نورديسك، بنحو 4.3% ليعوض أكثر من نصف خسائره التي بلغت نحو سبعة بالمئة أمس الأربعاء.

كما ارتفع سهم أليانز بنسبة 2%، بعد أن أعلنت شركة التأمين الألمانية عن زيادة أكثر من المتوقع في صافي الربح في الربع الثاني، وقالت إنها في طريقها لتحقيق هدفها للعام بأكمله.

وتقدم سهم سيمنز 2.1%، بعد أن تجاوزت الشركة توقعات النتائج الفصلية.