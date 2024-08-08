الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة الحشاني ويعين المدوري خلفا له

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أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة أحمد الحشاني بعد عام واحد من توليه المنصب.

وأصدر سعيد قرارا مساء الأربعاء بتعيين وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري في منصب رئيس الحكومة، ضمن تعديل جزئي.

والمدوري /50 عاما/ متخصص في القانون والإدارة وعمل مديرا في الصناديق الاجتماعية قبل أن يتم تعيينه من قبل الرئيس وزيرا للشؤون الاجتماعية في أيار/مايو الماضي.

وتأتي هذه الخطوة قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل ووسط صعوبات اقتصادية تشهدها تونس.

وتواجه الحكومة تحديات لإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل للعاطلين والحد من ارتفاع الأسعار وتناقص المواد الأساسية ومواجهة مخاطر شح المياه بسبب استمرار الجفاف لسنوات متتالية.

وقدم الرئيس سعيد الذي أطاح بالبرلمان والنظام السياسي في 2021 بعد عامين من توليه السلطة بدعوى مكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة، ترشحه لولاية ثانية.

ويتهمه خصومه من المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية وتعزيز هيمنته على الحكم وعرقلة منافسين له من الترشح إلى السباق الرئاسي,