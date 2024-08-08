البنك المركزي الإثيوبي يبيع دولارات في مزايدة خاصة

باع البنك المركزي الإثيوبي اليوم الأربعاء كمية من الدولارات للبنوك التجارية في إطار محاولاته لسد الفجوة في سعر الدولار بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي باع الدولار بسعر 9ر107 بر في المتوسط، في حين كان السعر في السوق الموازية يتراوح بين 120 و122 بر لكل دولار. وحتى الاسبوع الماضي كان السعر غير الرسمي للدولار ضعف السعر الرسمي في البنوك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد انتقد في الأسبوع الماضي البنوك لإبقائها على سعر صرف البر عند مستويات أعلى بكثير من تلك التي يعرضها التجار في السوق الموازية.

ومنذ ذلك الوقت تراجع السعر في السوق الموازية منذ إعلان البنك المركزي عن مزايدة خاصة لبيع كمية كبيرة من الدولارات، بحسب عبد الرحمن محمد المحلل المالي في شركة بورتوبلو جروب. ولم يكشف البنك عن كمية الدولارات التي باعها.

وقال عبد الرحمن قبل إعلان نتائج المزايدة "في حين أن عدم إعلان هذه المعلومات يمكن أن يقدم مزايا قصيرة الأجل بالنسبة لاستقرار السوق التي تدفعها التصورات، فإنه قد يكون له تداعيات على المدى الأطول.. سيبدأ تجار السوق السوداء بقدرة البنك المركزي على ضخ العملة الأجنبية، مما سيؤدي إلى تقلبات محتملة في السوق الموازية".

يذكر أن البر الإثيوبي فقد حوالي 40% من قيمته أمام الدولار منذ تحرير سعر الصرف في 29 تموز/يوليو الماضي، حيث جرى تداول الدولار اليوم الاثنين بسعر 1206ر93 بر وفقا لبيانات البنك المركزي.

وقال آبي للمصرفيين في تصريحات تم بثها عبر هيئة الإذاعة الحكومية يوم الخميس الماضي "ما تفعلونه ليس صحيحا" وأضاف "لقد قلنا لكم أن توحدوا السعر الرسمي مع سعر السوق الموازية، لكنكم تزحفون"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف آبي "هدفنا كان تقليص الفجوة بين الأسواق الموازية والرسمية".