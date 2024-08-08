 قيادي بحماس: دعوة سموتريتش لتجويع غزة تبني فعلي لسياسة الإبادة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قيادي بحماس: دعوة سموتريتش لتجويع غزة تبني فعلي لسياسة الإبادة

وكالات
نشر في: الخميس 8 أغسطس 2024 - 9:18 م | آخر تحديث: الخميس 8 أغسطس 2024 - 9:18 م

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية عزت الرشق، اليوم، دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة "تبنّيا فعليا لسياسة الإبادة الجماعية".

وقال الرشق إن "تصريح النازي سموتريتش، الذي قال فيه إن تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة أمر عادل وأخلاقي، هو تصريح فاضح يؤكد مجددا نيّة الاحتلال المسبقة، وتبنيه فعلا سياسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وأضاف في تصريح صحفي نشرته حماس على موقعها الإلكتروني: "نسمع بالعادة أن المجرم يتستر على جريمته، إلا أننا نتعامل مع عدو وقح يجاهر بجريمته البشعة".

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