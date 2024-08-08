الإمارات تهيب بمواطنيها في اليابان توخي الحذر من موجة تسونامي

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أهابت بعثة دولة الإمارات في طوكيو بمواطنيها المتواجدين في اليابان بضرورة توخي الحيطة والحذر، بسبب موجة المد العالي (تسونامي) التي قد تؤثر على المناطق الساحلية في محافظة ميازاكي، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء «وام»، اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الخميس، إن زلزالين بقوة 7.1 و6.9 درجة ضربا بحر اليابان، وسط تحذيرات من موجات «تسونامي» محتملة.

وأضافت الوكالة، أن «هناك ملاحظات بشأن 3 ضربات ارتدادية طويلة على الأقل، ناتجة عن أحد الزلازل».

وأشارت إلى أن السلطات المحلية أصدرت تحذيرات بشأن موجات «تسونامي» محتملة على المناطق الساحلية.

بدورها، قالت هيئة الإذاعة اليابانية NHK، إنه «من المتوقع أن تضرب موجات تسونامي المنطقة الجنوبية عند الساعة 08:30 (بتوقيت جرينتش)».

وتقع اليابان على «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهي واحدة من دول العالم التي تضربها الزلازل بشكل متكرر.