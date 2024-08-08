يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في التاسعة مساء اليوم الخميس، العرض المسرحي "اللعبة"، في رابع العروض المسرحية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته السابعة عشرة، "دورة سميحة أيوب"، والمستمرة حتى 17 أغسطس الحالي، ويقدم العرض بالمسرح مجانا على مدار ليلتين.

العرض لفرقة قومية سوهاج، عن نص الكاتب السويسري فريدريش دورينمات، دراماتورج وإخراج مصطفى إبراهيم، وتدور أحداثه حول مسافر تتعطل سيارته بقرية غريبة، ويستضيفه أهلها ويقنعونه باللعب معهم، ويُحكم عليه بالسجن لأخطاء قد لا يعاقب عليها القانون، ولكن تعاقب عليها الإنسانية.

"اللعبة" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتم ترشيحه للمهرجان عقب حصوله على المركز الرابع بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة، بالإضافة إلى المركز الثالث في مجالي الديكور والموسيقى (مناصفة).

ويشارك بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الحالية 36 عرضًا مسرحيًا، منها 6 عروض لهيئة قصور الثقافة تعرض بمسرحي السامر والغد بالعجوزة وهم "طقوس الإشارات والتحولات" لفرقة السلام المسرحية، "السد" لفرقة قومية البحيرة، "كاسبر" تجربة نوعية لفرقة الأنفوشي، "اللعبة" لقومية سوهاج، "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة، "الحضيض" لفرقة قصر الأنفوشي.

ويشهد المهرجان باقة متنوعة من البرامج والفعاليات والندوات، والورش، ويتنافس خلاله 33 عرضا من الجهات والهيئات المختلفة على جوائز المهرجان، بالإضافة إلى ثلاثة عروض تُعرض به شرفيًا دون المشاركة في مسابقاته.