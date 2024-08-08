- ارتفاع تنسيق الكليات الطبية والهندسية 5 درجات على الأكثر

- الأعلى للجامعات يمنح "العليا للتنسيق" صلاحية تحديد أعداد المقبولين بالجامعات نظاميين وتحديد نشبة طلاب الانتساب

- إقرار نفس قواعد العام الماضي والاستمرار في منح درجات الحافز الرياضي

تنطلق خلال ساعات أولى مراحل تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2024- 2025 ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي عن الحدود الدنيا لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى والسماح باستقبال الرغبات بمجرد وصول شهادات الثانوية العامة للمدارس حيث تتضمن الرقم السري الخاص بالطالب ولا يمكن استكمال تسجيل البيانات عبر موقع التنسيق الإلكتروني بدونه.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات منح تحديد أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها الأدبي والعلمي والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية للجنة العليا للتنسيق المشكلة خلال آخر اجتماع للمجلس، وكذلك تحديد أعداد طلاب الانتساب وفقا لنظام الكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه، ولم يحددها المجلس الأعلى للجامعات كنسبة ثابتة كالأعوام الماضية وكان قد بلغت نسبة طلاب الانتساب العام الماضي 25%.

وأقر المجلس قواعد تنسيق العام الجامعي كما كانت العام الماضي حيث تم اعتماد استثناء الـ1500 طالب الأوائل من الثانوية العامة أول 500 طالب من كل شعبة من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها ضمن قواعد التنسيق وكذلك إعفائهم من مصروفات البرامج العامة بالجامعات وإلغاء أي استثناءات أخرى أقرها المجلس الأعلى للجامعات قبل العام الجامعي 2016-2017 تحقيقا لمبدأ المساواة وإعلائا لمبادئ الدستور.

وأكدت القواعد على الاستمرار في منح درجات الحافز الرياضي على أن ترسل الوزارات المختصة كشوفات بأسماء الطلاب المستحقين لوزارة التربية والتعليم وترسلها لمكتب التنسيق بعد اعتماد وزير التعليم لها.

واعتبرت قواعد التنسيق للعام الجامعي الجديد كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف وهندسة التعدين والبترول بالسويس والطاقة بأسوان كلبات مناظرة لكلبات الهندسة ولا تخضع لقواعد للتوزيع الجغرافي فقط لطلاب الفرقة الأولى إعدادي.

وتجرى فترة التنسيق خلال 3 مراحل الأولى والثانية وتشمل غالبية طلاب الدور الأول الناجحين بإعادة الثانوية العامة، والثالثة وتصم باقي الطلاب وطلاب الدور الثاني، ويتاح أمام كل طالب تسجيل 75 رغبة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وهي خدمة مجانية، ولا يجوز تسجيل رغبات خارج نطاق التوزيع الجغرافي ويتم تحديد نقطة أ في قواعد التوزيع الجغرافي استنادا على الإدارة التعليمية الحاصل عليها طالب الثانوية منها شهادته.

في سياق متصل، أوضحت المؤشرات الأولية لشرائح الطلاب الحاصلين على مجموع 85% فأعلى ارتفاع أعداد الطلاب مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفعت نسبة الحاصلين على مجموع من 95% إلى أقل من 100% من 0.39% إلى 0.66% والحاصلين على مجموع من 90% وحتى 95% من 3% إلى 5.57% والطلاب الحاصلين على 85% وحتى 90% من 6% إلى 9.84% وهي الشريحة الخاصة بكليات القطاع الطبي والقطاع الهندسي وكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن لطلاب شعبة الأدبي، وتشير الأرقام إلى ارتفاع في تنسيق القبول بتلك الكليات مقارنة بالعام الماضي بمقدار 5 درجات على الأكثر.

وفي نفس السياق، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بمد فترة التقديم لأداء اختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، حتى الإثنين المقبل الموافق 12 أغسطس، حرصًا على مصالح أبنائنا الطلاب.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الإثنين، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.