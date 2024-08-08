نائب محافظ الإسماعيلية يناقش المشروعات العاجلة المقترح تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة المشروعات العاجلة، لإدراجها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة للمناطق الأكثر احتياجا بمركزي القنطرة غرب وأبوصوير.

تضمن الاجتماع مناقشة المشروعات ذات الأولوية العاجلة لتنفيذها في العام الأول من المبادرة بشكل عاجل و المشروعات الأخرى للمبادرة في العام الثاني والثالث والتي تخدم الكتل السكانية.

وناقش الاجتماع عدد من المشروعات ذات الأولية القصوى ومنها المشروعات الخاصة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تقديم عدة مقترحات منها رفع كفاءة المحطة الرئيسية بأبوصوير وعرض مقترح أول لتطوير ورفع كفاءة محطات الكومباكت ومقترح أخر لاستبدالهما بمحطة مياه مرشحة لاستيعاب الكثافة السكانية بالمنطقة، بجانب مناقشة دعم الشبكات لتحسين الضغوط لمعالجة المشكلة الأساسية وهي ضعف مياه الشرب.

وناقش خلال الاجتماع احتياجات مركز ومدينة أبوصوير والمناطق الأكثر احتياجا للإحلال والتجديد و احتياجات مركز ومدينة القنطرة غرب، وما جرى تنسيقه فى قطاع الصرف الصحي من استكمال أعمال إنشاء شبكات صرف صحي جديدة ومناقشة إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة واستكمال الإنشاءات في مجال الأبنية التعليمية ورفع كفاءة مراكز الشباب والوحدات المحلية ونقاط الإسعاف، ووجه عصام بضرورة التعاون بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية فيما بينهم لتحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة على النحو المطلوب.

وأكد نائب المحافظ أن الهدف من الاجتماع هو عرض احتياجات القرى و حل المشكلات من أجل الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية بدون أي عقبات، والاستفادة من المبادرة على أكمل وجه، خاصة في مجالات الكهرباء، الغاز الطبيعي، الأبنية التعليمية، نقاط الإسعاف بجانب مشروعات المياه والصرف الصحي واستكمالًا لمسيرة التطوير في المرحلة الأولى.

وشدد عصام على ضرورة سرعة التنسيق ووضع الخطط والمقترحات وتذليل العقبات بين الوحدات المحلية وقطاعات المحافظة واستكمال جميع الملفات والاقتراحات.