 السعودية تعلن تنظيما جديدا في مجلس الوزراء في حال غياب الملك أو رئيس المجلس    - بوابة الشروق
الخميس 8 أغسطس 2024 5:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

السعودية تعلن تنظيما جديدا في مجلس الوزراء في حال غياب الملك أو رئيس المجلس   

د ب أ
نشر في: الخميس 8 أغسطس 2024 - 5:28 م | آخر تحديث: الخميس 8 أغسطس 2024 - 5:28 م

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمرا ملكيا يقضي بضرورة انعقاد مجلس الوزراء برئاسة الأكبر سناً من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز، وذلك في حال عدم حضور الملك أو رئيس المجلس، أو أي من نوابه.

وتضمنت تفاصيل الأمر الملكي حسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه بناءً على ما عرضه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، فإنه يصبح انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء إذا لم يحضره رئيس المجلس، أو أي من نوابه فإنه يصبح برئاسة الأكبر سناً من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود وإن نزلوا، وذلك استثناءً من حكم المادة ( 7 ) من نظام مجلس الوزراء.

واكتفى الأمر الملكي بالقول "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك