رئيس المركزي التركي: سنحافظ على الموقف المتشدد في السياسة النقدية

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أكد رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره خان، الحفاظ على الموقف المتشدد في السياسة النقدية "حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الاناضول التركية، اليوم الخميس.

وجاءت تصريحات رئيس البنك المركزي اليوم الخميس، في اجتماع تقرير التضخم الثالث للعام الجاري برئاسة، فاتح قره خان.

وفي هذا السياق قال قره خان إن المركزي "لم يغير من توقعاته للتضخم في نهاية العام 2024 و2025 و2026 حيث ظلت ثابتة عند 38% و14% و9% على التوالي.

وذكر أنهم يتوقعون انخفاض التضخم الشهري المعدل موسميا إلى حدود 5ر2% في الربع الثالث من العام الجاري وإلى 5ر1% في الربع الأخير من 2024.

وأكد أنهم سيواصلون الحفاظ على الموقف المتشدد في السياسة النقدية "حتى يتم تحقيق استقرار في الأسعار وتوقعات التضخم".

وأضاف "سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المتوسطة التي حددناها".

جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة عند 50% منذ مارس الماضي بدون تغيير.