الدفاع المدني في غزة: انتشال جثامين 12 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على مدرستين للنازحين

أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم الخميس، انتشال جثامين 12 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على مدرستين للنازحين شرق مدينة غزة.

وأشار في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى انتشال 7 شهداء في استهداف مدرسة الزهراء، و5 شهداء في استهداف مدرسة عبد الفتاح حمود.

ولفت إلى أن طواقمه في خان يونس انتشلت 5 شهداء وإصابتين إثر الاستهداف الإسرائيلي منزل لعائلة «أحمد» في منطقة القرارة، وما زال البحث عن مفقودين آخرين.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ307 على القطاع.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 22 شهيدًا و77 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و699 شهيدًا، و91 ألفًا و722 إصابة.

وذكرت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.