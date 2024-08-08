دراسة: الفاكهة والخضروات علاج لأمراض القلب والكلى

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يعاني مرضى ارتفاع ضغط الدم من احتمال تطور الحالة لإصابات القلب والكلى، وأكدت دراسة حديثة أن المواظبة على أنواع معينة من الفواكه والخضروات يقي الإنسان من تلك المضاعفات، بل ويمكن لتلك الثمار العلاج من ارتفاع الضغط نفسه، بشكل يحاكي تأثير أحد الأدوية الخاصة لمضاعفات الضغط.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس دراسة لفريق من جامعة تكساس أوستن على 153 مريض ضغط لمدة 5 سنوات لمعرفة تأثير الثمار على ضغط الدم.

وقارن الفريق بين مجموعة تتناول متوسط 3 أكواب من الثمار يوميا بجانب التغذية المعتادة، ومجموعة تتناول دواء خاص ببعض مضاعفات الضغط.

وتجدر الإشارة إلى إصابة العينة بمرض تسرب الألبيومين في البول الذي يجعلهم عرضة لأمراض الكلى المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

كما وجد الفريق أن الأشخاص "العينة" الذين تناولوا الدواء، تراجعت الخطورة على الكلى لديهم دون تحسن مشاكل القلب، بينما متناولوا الثمار تحسنت حالة الكلى والقلب وانخفض ضغط الدم لديهم.

ويوضح دونالد ويسين مشرف الدراسة، أن تجربة سابقة أظهرت أن زيادة الحموضة في الدم هي ما يسبب مضاعفات القلب والكلى وهو ما جعل الفريق يفترض أن الفواكه والخضروات ذات الطبيعة القلوية تقلل تلك المشكلة وبالتالي مضاعفاتها المرضية.

ويقول مساعد إشراف بالدراسة منندير كولون، إن الفاكهة تفوقت على الدواء، حيث عالجت 3 مشاكل في وقت واحد، مؤكدا ضرورة اتباع مرضى الضغط لنظام غذائي لتجنب المضاعفات.