ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لمدرستين تؤويان نازحين في غزة إلى 39 شهيدا

ارتفع عدد ضحايا القصف الجوي الذي شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تؤويان نازحين شرقي مدينة غزة إلى 39 شهيدا وعشرات الجرحى.

وقال مسعفو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات، إنهم نقلوا 15 شهيدا وجرحى بعضهم في حالة خطيرة إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرستي "عبد الفتاح حمود" و"الزهراء" بمدينة غزة.

وأوضحوا أنهم انتشلوا 15 شهيدا عقب نسف الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط القطاع، و6 شهداء نتيجة قصف منزل شرق القرارة بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، مضيفين أنهم تمكنوا من انتشال 3 شهداء عقب قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وسط القطاع.

وكانت السلطات الصحية في القطاع قد أعلنت، في وقت سابق، أن 15 فلسطينيا استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي على مدرستي "عبد الفتاح حمود" و"الزهراء" بمدينة غزة.