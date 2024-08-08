جامعة بني سويف: 2253 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات بكليتي الفنون التطبيقية والتربية الرياضية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عن إجراء 2253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة اختبارات القدرات، حيث بلغ عدد المتقدمين حتى اليوم 1203 طلاب بكلية الفنون التطبيقية، و1050 بكلية التربية الرياضية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الاختبارات بدأت يوم 25 يوليو الماضي وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد ما أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأكد الدكتور منصور حسن، جاهزية القاعات وأماكن الانتظار التي يؤدي بها الطلاب الاختبارات، وتوفير المناخ الملائم وكل سبل الراحة للطلاب، وتشكيل لجان لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب والعمل على حلها خلال فترة الاختبارات.