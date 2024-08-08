وحدة سكان الأقصر تناقش تطورات عمالة الأطفال ومحو الأمية

عقدت وحدة السكان في الأقصر اجتماعا بقاعة المؤتمرات الدولية ناقشت فيه أحدث التطورات في قطاع السكان والصحة الإنجابية وعمالة الأطفال ومحو الأمية.

وقالت الوحدة، إنها ناقشت أيضا خلال الاجتماع الحد من البطالة والاستثمار في الشباب من خلال المبادرات الرئاسية ومبادرات وحدة السكان ضمن الخطط السنوية للوحدة.

وأشارت الوحدة، إلى أنه تم التشديد على فريق العمل من الشباب المتطوع على الالتزام بالتوجيهات الصادرة من إدارة الوحدة، وتوزيع المهام والتكليفات في المرحلة القادمة.

من جانبها، أكدت رئيس وحدة السكان في الأقصر، أهمية هذه الاجتماعات في وضع خطط واستراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات السكانية وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة وتفعيل لجان التنسيق والمتابعة بكل مركز