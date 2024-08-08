هيئة بحثية كورية جنوبية تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري

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خفضت هيئة بحثية كورية جنوبية اليوم الخميس من توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري خلال العام الجاري إلى 5ر2 %، حيث من المتوقع أن يؤثر الطلب المحلي الضعيف سلبا على التعافي الذي تقوده الصادرات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن أحدث توقعات معهد التنمية الكوري تمثل انخفاضا بواقع 1ر0 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة التي قدمها في مايو الماضي.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية ومنظمة التعاون الاقتصادي قد توقعتا نمو الاقتصاد بنسبة 6ر2%.

وقال المعهد في تقرير إنه من المتوقع نمو الصادرات بنسبة أكبر من المتوقع سابقا، ولكن من المتوقع تأخر تعافي الاستهلاك الخاص و تسهيلات الاستثمار.

ورفع المعهد من توقعاته لنمو الصادرات هذا العام من 6ر5% إلى 7%.

ولكنه خفض توقعاته بالنسبة لنمو الاستهلاك الخاص من 8ر1% إلى 5ر1%.

كما من المتوقع نمو أسعار المستهلكين، التي تمثل مؤشرا مهما للتضخم، بنسبة 4ر2% خلال عام 2024، حيث تمثل أحدث التوقعات انخفاضا بواقع 2ر0 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.

وقال المعهد" يرجع تعديلات التوقعات إلى ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار النفط عالميا".

وأبقى المعهد على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي العام المقبل عند 1ر2%.