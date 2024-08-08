- درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات شمال البلاد تشهد اليوم الخميس، طقسًا صيفيًا مستقرًا تمامًا، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن متوسط العظمى على القاهرة يتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة، متوقعًا استمرار تلك الأجواء على مدار الأسبوع المقبل.

وذكر أن ارتفاع نسب الرطوبة العامل الأساسي في زيادة الشعور بارتفاع الحرارة، قائلا إن نسب الرطوبة تصل إلى 90% على السواحل الشمالية، وتتراوح ما بين 80% إلى 85% على القاهرة الكبرى.

وأكد أن حركة الملاحة وارتفاعات الأمواج على سواحل البحرين المتوسط والأحمر معتدلة تمامًا وفي الحدود الآمنة، مضيفا أنها ملائمة لممارسة جميع الأنشطة البحرية.

وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا مع الاتجاه نحو محافظات الجنوب، موضحًا أن العظمى في تلك الأماكن تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة.

وذكر أن مناطق أقصى جنوب البلاد تشهد فرصًا لسقوط الأمطار التي تتراوح شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة، والرعدية أحيانًا، مضيفًا أن تلك الفرص مستمرة حتى الأحد المقبل.

وحذر من أن فرص الأمطار قد تؤدي لتشكل السيول؛ بسبب الطبيعة الجغرافية لتلك المناطق، قائلًا إنها مصحوبة بنشاط رياح قوي يعمل على إثارة الرمال والأتربة.