إعلام إسرائيلي: تل أبيب تستعد لتلقي أوامر بتنفيذ ضربة استباقية ضد حزب الله

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تلقي أوامر من مجلس الوزراء الأمني بتنفيذ ضربة استباقية ضد جماعة "حزب الله" اللبنانية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وسائل إعلام عبرية، بينها القناة 12، قولها إن مجلس الوزراء الأمني يعقد اجتماعاً، مساء الخميس، في غرفة القيادة المجهزة تحت الأرض في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي، والمعروفة باسم (الحفرة).

وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها مثل هذا الاجتماع في ذلك المكان منذ ليلة 13-14 أبريل، عندما شنت إيران هجوماً بالصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل.

وأوضحت القناة 12 أن اللقاء لا يعقد في غرفة القيادة الكائنة تحت الأرض انطلاقاً من أسباب أمنية، بل من أجل التدرب على حالة طوارئ محتملة.

كان الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أعلن، الثلاثاء، أن الجماعة ملزمة بالرد على إسرائيل، لكنه أوضح أن الرد سيكون "بروية وليس بانفعال.

ومنذ أيام تترقب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران و"حزب الله" وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران نهاية يوليو الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.