مجلس الوزراء الصومالي يصادق على قانونين جديدين للانتخابات البرلمانية والرئاسية

صادق مجلس الوزراء الصومالي، اليوم، على قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، اللذين سيمهدان الطريق لانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة.

وذكر فرحان محمد جمعالي المتحدث باسم الحكومة الصومالية، في تصريحات، أن هذه القوانين ستنقل البلاد من النظام القديم للانتخابات غير المباشرة الذي تم استخدامه لفترة طويلة، إلى نظام جديد سيتيح للشعب فرصة انتخاب ممثليهم في البرلمان والرئيس القادم بطريقة اقتراع مباشر.

وأضاف "هذا سيعطي المواطنين الحق في التصويت والانتخاب لأول مرة منذ 55 عاما"، واصفا المصادقة على القانونين بـ"اليوم التاريخي".

ومن المقرر أن يعرض القانونان على البرلمان بغرفتيه الشعب والشيوخ في الأيام المقبلة لمناقشتهما والمصادقة عليهما ليدخلا حيز التنفيذ، بعد توقيعه من قبل رئيس الدولة.

وأعلنت الحكومة الصومالية في مايو 2023، أن الانتخابات العامة ستجرى العام الجاري، بشكل جديد يختلف عن القانون الانتخابي السابق الذي يجسد نموذجا قبليا لتقاسم السلطة والمناصب مبني على قاعدة "4.5"، حيث تعطى 4 قبائل صومالية رئيسية حصة كاملة، في حين تتقاسم بقية القبائل مجتمعة نصف حصة.