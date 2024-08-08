الكشف على 1160 مريضًا خلال قافلة صحية متنوعة بميت حبيش القبلية

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نتائج القافلة الطبية متعددة التخصصات التي تم تنفيذها على مدار يومين متتاليين في قرية ميت حبيش القبلية بمركز طنطا، ضمن أعمال القوافل الطبية العلاجية التي نظمتها مديرية الصحة بالغربية.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تنفيذ ونشر القوافل الصحية في مختلف مراكز المحافظة لضمان تقديم الخدمة الطبية المجانية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة في قرى "حياة كريمة" وأيضًا القرى المحرومة من الخدمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية البشرية لأهالي القرى، والتي من أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1160 مريضًا في مختلف التخصصات (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، أنف وأذن، مسالك، تنظيم أسرة، أسنان وصدر) بالمجان. كما تم إجراء 128 تحليل دم، و53 تحليل طفيليات، وأشعةً واحدة، بالإضافة إلى إجراء 8 ندوات تثقيفية لأكثر من 293 مواطنًا، وتحويل حالتين إلى مستشفى المنشاوي العام لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات. ويجري حاليًا متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين.